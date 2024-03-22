ولم يشر تيريخوف إلى سقوط ضحايا جراء القصف الروسي على خاركيف.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية في مدينة نيكولاييف.

ونقلت عن "منسق العمل السري" في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، قوله إن القوات الروسية استهدف مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية: "في الحادي والعشرين من مارس، في مدينة نيكولاييف، تم ضرب منشأة عسكرية في مصنع "زوريا ماشبروكت".

وتابع: "ووفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".

وأشار ليبيديف إلى أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من 20 وحدة.