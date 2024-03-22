وقالت الوزارة إن "13 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.

وفي الساعات الـ24 حتى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي الجمعة (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس)، رصدت وزارة الدفاع أيضا ست سفن حربية حول تايوان.

وفي مساء اليوم السابق، أعلنت الوزارة رصد 20 طائرة مقاتلة وطائرة بلا طيار وطائرة نقل.

وفي وقت سابق، شوهدت 32 طائرة عسكرية، في فترة 24 ساعة حتى الساعة 6 صباحا الخميس.

ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

وجاءت هذه الاكتشافات في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية في 13 يناير وفوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ الذي لا تشعر بكين بود حياله.

والشهر الماضي، قالت تايوان إنها رصدت 11 سفينة صينية تبحر حولها، وهو أيضا أكبر عدد هذا العام، مع استمرار الخلاف بين تايبيه وبكين بشأن حادث قارب صيد.

وانقلب قارب صيني سريع على متنه أربعة أشخاص في 14 فبراير بالقرب من جزر كينمن التايوانية أثناء ملاحقته من جانب خفر سواحل تايوان، ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة اثنين آخرين.

ووقع الحادث على خلفية الوضع المتوتر بين الصين وتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن بكين تزعم أنها جزء من أراضيها وتتوعد بالاستيلاء عليها ذات يوم ولو باستخدام بالقوة.

ورصدت تايوان أيضا في رقم قياسي تحليق ثمانية مناطيد صينية على مدى يومين خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الشهر الماضي، بعضها حلّق مباشرة فوق الجزيرة.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية في السنوات الأخيرة وهي تنشر طائرات وسفنا حربية حول الجزيرة بشكل شبه يومي.