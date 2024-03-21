وأضافت أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو إندونيسي الجنسية، وأن عضوا آخر من الطاقم المكون من 11 فردا مفقود.

ولم تذكر الوزارة اسم السفينة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، الأربعاء، أن ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية انقلبت قبالة ساحل مقاطعة ياماغوتشي غربي اليابان، وأكدت مقتل 7 أشخاص من بين أفراد الطاقم.

وقالت الهيئة إن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة السابعة صباح الأربعاء (10 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) قائلة إنها كانت تميل.

وأضافت أن الناقلة كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، لكن لم يتم رصد أي تسرب.