وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة "تونينكو" (بالروسية) أو "تونينكي" (بالأوكرانية) الواقعة على محور أفدييفكا، مشيرة إلى أن قواتها سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستولت على محطة سكة حديد "ألاباستروفايا".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الثلاثاء الماضي سيطرة قواتها على بلدة أورليفكا الواقعة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، على بعد 4 كيلومترات غربي أفدييفكا.

وفي 26 فبراير، أشارت القوات الأوكرانية عند انسحابها من قرية لاستوتشكيني المجاورة، إلى أنها ستتمركز خلف خطوط دفاع جديدة في أورليفكا من أجل احتواء التقدم الروسي.

ويتقدم الجيش الروسي ببطء في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة أفدييفكا وإلى الشمال في تشاسيف يار، وهي بلدة رئيسية تموضعت فيها القوات الأوكرانية بعد انسحابها من باخموت في مايو 2023.