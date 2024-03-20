وبحسب موقع بانشبول نيوز الإلكتروني، قال تشاك شومر إن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري"بأسلوب حزبي".

وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت في وقت سابق من اليوم على أن نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين عبر رابط فيديو، خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغداء، الأربعاء.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في المجلس الشيوخ تشاك شومر، في كلمة ألقها قبل أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، معتبرا أنه عقبة أمام السلام.

وكانت تعليقات شومر امتدادا لحالة من التوتر بين نتنياهو وبايدن، الذي سبق له أن أغلق الهاتف في مكالمة بينهما، قائلا لـ"بيبي" إن الحديث انتهى.

رفض نتنياهو دعوة بايدن للتراجع عن خطط الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي غزة، التي تؤوي أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو للمشرعين الإسرائيليين، إنه قال لبايدن "بكل وضوح إننا عازمون على استكمال القضاء على هذه الكتائب في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالهجوم البري".