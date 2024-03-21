صرح بذلك ترامب الثلاثاء في مقابلة مع صديقه والزعيم السابق لحزب بريكست، نايجل فاراج، لقناة "جي بي نيوز" التلفزيونية البريطانية.

وأكد ترامب مجددًا التزامه بالتحالف عبر الأطلسي - لكنه حذر الدول الأوروبية من "الاستفادة" من الدعم الأميركي.

وربما تساعد تعليقاته في تهدئة أعصاب الزعماء الغربيين الذين يشعرون بالقلق من أن ترامب قد يسحب أميركا رسميًا من حلف شمال الأطلسي إذا فاز بفترة ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وينتقد ترامب بشدة حلف شمال الأطلسي منذ سنوات، وتزايدت مخاوف الحلفاء بعد أن قال الرئيس السابق - الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر - الشهر الماضي إنه "سيشجع" روسيا على "فعل أي شيء بحق الجحيم". يريدون" لدول الناتو التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه الحلف.

لكن في حديثه مع فاراج - الزعيم السابق لحزب بريكست في المملكة المتحدة، خفف ترامب من لهجته مع التأكيد على أن أوروبا يجب أن تدفع "حصتها العادلة" من تكاليف الدفاع. وفقا لـ"بوليتيكو".

وقال ترامب: "يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يعامل الولايات المتحدة بإنصاف، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الناتو لن يكون له وجود فعليا".

وعندما سُئل بشكل مباشر عما إذا كانت الولايات المتحدة تحت رئاسته ستهب لمساعدة دول الناتو التي تتعرض للهجوم، قال ترامب إنها ستفعل ذلك.

"نعم. لكن كما تعلمون، يجب على الولايات المتحدة أن تدفع حصتها العادلة، وليس الحصة العادلة لأي شخص آخر”.

وأضاف ترامب: "لدينا محيط بين بعض المشاكل... لدينا محيط كبير وجميل". "الناتو أكثر أهمية بالنسبة للدول الأوروبية، وسوف يستفيدون".