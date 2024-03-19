قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الثلاثاء في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، إن "لا أحد في العالم يحق له أن يقول لنا ما يجب فعله"، مشددا على أن إسرائيل "ليست جمهورية موز".