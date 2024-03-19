قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الثلاثاء في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، إن "لا أحد في العالم يحق له أن يقول لنا ما يجب فعله"، مشددا على أن إسرائيل "ليست جمهورية موز".
وذكر نفتالي بينيت خلال حديثه بشأن تطورات حرب غزة:
- نأمل في أن يكون هناك اتفاق يسمح بعودة الرهائن لديارهم.
- هدفنا تفكيك حماس في قطاع غزة وإلا سنرى حربا أخرى.
- كان من الممكن هزيمة حماس لو أننا لا نكترث لحياة المدنيين.
- الشعب الإسرائيلي بأغلبيته المطلقة يدعم الحرب.
- نحن بحاجة إلى دخول رفح والسيطرة عليها.
- رؤيتنا أن تكون هناك غزة جديدة وأن نقضي نهائيا على حماس.
- فيما يخص حل الدولتين، الفلسطينيون وعلى مدى 76 عاما، لم يكونوا مستعدين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
- الفلسطينيون هم المسؤولون عن فشل حل الدولتين.
- تقوية حماس كان خطأ كبيرا، والشعب الإسرائيلي أدرك ذلك.
- في إسرائيل، كلنا نتفق حاليا على ضرورة تدمير حماس.
- أنا الآن مواطن في دولة إسرائيل وأهتم بمستقبلنا.. لقد كنت منتقدا كثيرا لنتنياهو في بعض الحالات، لكن كل الإسرائيليين متفقون على أن هذه حرب عادلة.
- نحتاج إلى انتخابات جديدة حين تخف حدة الحرب، وطبعا ليس الآن.
- إسرائيل تحارب ضد أشد تنظيم إرهابي في الشرق الأوسط.
- الاختلاف مسموح بين الأصدقاء.. واشنطن هي أكبر وأعظم صديقة لنا.
- مواطنو إسرائيل فقط هم المسؤولون عن اختيار قيادة إسرائيل، إسرائيل ليست جمهورية موز.. لا يحق لأحد في العالم أن يقول لنا ما يجب فعله.
- كل الدول المعتدلة في الشرق الأوسط عليها أن تجتمع لمحاربة التطرف الإسلامي.
- إذا دخلنا أي حرب سوف ننتصر.. ومسؤولية الحرب في لبنان سيتحملها حسن نصر الله بشكل كامل.
- علينا أن نضرب إيران في الرأس ويجب أن تدفع التكلفة في طهران.