وقال الحاكم دميتري أزاروف، في بيان نشر على تطبيق تلغرام للرسائل، إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولغا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف.

وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت، لم يتم التحقق منها، ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، وخدمات الطوارئ وهي تعمل في مكان الحادث.

واستهدفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية البنية التحتية النفطية الروسية بشدة، إذ ضربت مصافي في أنحاء الشطر الأوروبي من روسيا.