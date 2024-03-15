وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر: "لقد ألقى خطابا جيدا".

وأضاف: "لقد عبّر (شومر) عن مخاوف جدية.. يشاركه فيها عدد كبير من الأميركيين"، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي أكد أنه يتعين على إسرائيل إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.