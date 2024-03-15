وذكرت الصحيفة: "في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادرا ما كانت هناك لحظة كان فيها رئيس أميركي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافا مع رئيس وزرائها".

وأضافت: "العلاقة التي دامت ما يقرب من 50 عاما بين بايدن ونتنياهو تدهورت بشكل مطرد، بسبب الأجندة السياسية المختلفة وأهداف الحرب المتضاربة".

وتابعت: "تسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتنياهو الضوء على مدى تباعد واشنطن وتل أبيب، كلما طال أمد صراع إسرائيل مع حماس في غزة".

في هذا الصدد، قال إيتامار رابينوفيتش، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ومستشار عدد من رؤساء الوزراء: "العلاقة بينهما تعيش أزمة خطيرة للغاية".

من جهته، أوضح مارتن إنديك، سفير أميركا السابق لدى إسرائيل، أن العلاقة بين بايدن ونتنياهو كانت "ذات اتجاه واحد"، حيث قدم الرئيس الأميركي دعمه لإسرائيل مقابل بعض التكلفة السياسية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان دائما يرفض طلباته، مثل، الخطة الأميركية لما بعد الحرب، والتي دعت إلى جلب السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "لقد كان نتنياهو غير مرن وتصادميا للغاية لدرجة أن الرئيس اضطر إلى اتخاذ موقف".

وكان بايدن تعهد قبل أيام بالضغط على نتنياهو من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أنه قد يحجب شحنات الأسلحة الأميركية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.

وفي تطور استثنائي آخر، حذر كبار رؤساء وكالات الاستخبارات الأميركية من أن مستقبل نتنياهو السياسي "في خطر شديد".

كما دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يوم الخميس، إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة.

في المقابل، ردّ نتنياهو متعهدا بـ"مقاومة الضغوط" لتقليص هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب، والمتمثل في القضاء على حماس.