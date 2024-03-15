وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن "امرأة أشعلت النار في عازل" داخل أحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

فيما نشرت وكالة "سوتا" المستقلة مقطع فيديو يظهر امرأة تتجه نحو عازل قبل أن تخرج من ورائه بهدوء بينما كانت النيران تشتعل فيه.

وأشارت "سوتا" إلى أن الحادث وقع في منطقة مارينو في جنوب العاصمة.

وأوضحت أنه تم إخماد الحريق بسرعة واحتجاز المرأة على الفور، مضيفة أنه تم إغلاق مركز الاقتراع مؤقتا بسبب الدخان.

وبدأت عمليات التصويت، الجمعة، في الانتخابات الرئاسية الروسية الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991.

ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.

وحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس فلاديمير بوتين للحصول على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70 بالمئة.