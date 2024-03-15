بعد وقت قصير من انتهاء جلسة استماع في قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضت القاضية الفيدرالية في ولاية فلوريدا إلين كانون طلب ترامب وفريقه بإسقاط القضية.
وتعتبر قضية الوثائق السرية واحدة من أصل 4 قضايا جنائية فيدرالية يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويشير الخبير في الشؤون القانونية ستيف باريك خلال حديثه لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" إلى أهمية القرار الذي اتخذه المدعي العام بإسقاط قضية المستندات السرية للرئيس بايدن التي رفعها ضده.
- لم يتم من قبل محاكمة رئيس بسبب احتفاظه بوثائق حكومية.
- محاولة فريق دفاع دونالد ترامب من منظور أحقية الرئيس المنتهية ولايته حمل مستندات سرية عملا بقانون ما يسمى قانون السجلات الرئاسية.
- تقديم فريق الدفاع دونالد ترامب القضية من وجهة نظر أن الرئيس السابق له حق في حمل الوثائق السرية وفقا لما يعرف بقانون السجلات الرئاسية.
- سيتم اتخاذ قرار حول النقطة المثيرة للجدل في موضوع حيازة الملفات السرية في نهاية المطاف بواسطة هيئة المحلفين.
- لم يسبق للولايات المتحدة أن يكون أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية له عديد القضايا والتهم الموجهة إليه.
- لم يحدث من قبل في التاريخ الأميركي أن يكون أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية متهم بعدد من القضايا والاتهامات، وهذا يجعل التعامل مع هذا الموضوع من منظور قضائي جديد بالنسبة للأميركيين.
ترامب والعدالة.. لائحة الاتهامات
- ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته منصبه الرئاسي.
- اتهامات بالاحتفاظ المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني.
- تهم بعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرة الوثائق السرية.
- اتهامات بحجب سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.
- اتهامات بالتلاعب بسجلات مالية وتقديم رشاوى.
- تهم بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2020.