بعد وقت قصير من انتهاء جلسة استماع في قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضت القاضية الفيدرالية في ولاية فلوريدا إلين كانون طلب ترامب وفريقه بإسقاط القضية.