وقالت إسرائيل إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد قادة حركة حماس، بينما قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إنها أودت بحياة أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف في الأمم المتحدة.

وذكر جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الغارة.

ودعا كيربي الإسرائيليين إلى إجراء "تحقيق سريع" لمعرفة ما حدث بالضبط.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، إن واحدا من موظفيها على الأقل قتل في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح.

وأوضحت، في بيان: "قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير الماضي بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وتؤدي الوكالة دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة، حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.