وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف تشاك شومر، في كلمته:

ليس من العدل تحميل إسرائيل فقط مسؤولية مقتل الفلسطينيين.

رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.

حل الدولتين هو فقط الحل الواقعي والمستدام.

أدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.