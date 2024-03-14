وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي إن "الأوكرانيين لا تنفد منهم الشجاعة. تنفد منهم الذخيرة".

بعد أكثر من عامين من الحرب، بات الجيش الأوكراني يعاني من نقص في العديد كما يحتاج إلى الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تقدّم الجيش الروسي.

وقال ستولتنبرغ إنّ "حلفاء الناتو لا يقدّمون ما يكفي من الذخيرة لأوكرانيا، وهذا له عواقب على ساحة المعركة كلّ يوم".

وأضاف "هذا تحدٍّ كبير كما أنّه أحد الأسباب التي جعلت الروس قادرين على تحقيق بعض التقدّم في ساحة المعركة".

وتابع ستولتنبرغ الذي يواصل حثّ الحلفاء على القيام بالمزيد لأوكرانيا، "يجب على الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بذل المزيد من الجهد ونحن بحاجة إلى التزامات طويلة الأجل".

وأكد أنّ المشكلة لا تكمن في الافتقار إلى القدرات في الصناعات الدفاعية، بل هي مسألة "الإرادة السياسية" اللازمة "لاتخاذ القرارات وتحديد أولويات دعمنا لأوكرانيا".

وتزايدت الخشية من تراجع أوكرانيا ميدانيا في مواجهة روسيا بسبب نقص الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.

وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين في نهاية فبراير على تسليم المساعدات العسكرية لبلاده "في الوقت المحدّد".

ولا تزال حزمة مساعدات بأكثر من 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن عالقة في الكونغرس بسبب خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين.

غير أنّ البيت الأبيض أعلن الثلاثاء عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا. وتشمل خصوصاً صواريخ مضادات جوية وذخائر وقذائف مدفعية.

في هذه الأثناء، توصلت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى اتفاق يقضي بإضافة 5 مليارات يورو إلى صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.