سعت كتلة المعارضة الرئيسية من يمين الوسط إلى مواصلة الضغط بشأن هذه القضية واستغلال الانقسامات في ائتلاف شولتس المكون من 3 أحزاب والذي لا يحظى بشعبية، حتى في الوقت الذي يحاول فيه الزعيم الألماني وضع حد للنقاش. وقال للمشرعين الأربعاء إن الحكمة فضيلة ورفض التلميحات بأنه لا يثق في كييف.

رفض مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) اقتراح كتلة الاتحاد المعارضة بأغلبية 495 صوتا مقابل 190، مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت.

أصبحت ألمانيا ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، لكن شولتس يماطل منذ أشهر بشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على صواريخ توروس، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويمكن استخدامها نظريا ضد أهداف بعيدة في الأراضي الروسية.

أحبط موقف شولتس المعارضة المحافظة وأجزاء من ائتلافه. ولم تهدأ الانتقادات بعد أن قدم شولتس أخيرا شرحا مفصلا الشهر الماضي، مشيرا إلى إصراره على أن ألمانيا يجب ألا تتورط بشكل مباشر في الحرب.

حث مشرعون الحكومة الشهر الماضي على تسليم المزيد من الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم رفضوا دعوة سابقة للمعارضة تحثها صراحة على إرسال صواريخ توروس.

يرفض المنتقدون حجة شولتس القائلة بأن صواريخ توروس لا يمكن استخدامها بشكل مسؤول إلا بمشاركة جنود ألمان، سواء داخل أوكرانيا أو خارجها. وقال شولتس الأربعاء إن هذا هو "الخط الذي لا أريد أن أتجاوزه كمستشار".

قال النائب المعارض يوهان واديفول للمشرعين إن "الحكمة المفترضة لم تؤد إلا إلى تغذية السيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدوانه على أوكرانيا، وهذه هي النتيجة". وأضاف: "سيتراجع فقط إذا أجبر على ذلك. يجب أن تفوز أوكرانيا بالحرب وإلا فسوف نخسر معها. لا يوجد طريق ثالث".

أشار رولف موتزينيتش، الذي يقود المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، إلى أن النقاش كان مدفوعا بدوافع سياسية داخلية.