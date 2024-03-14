وقالت الاستخبارات الروسية في بيان إنها "وضعت حدًا للأنشطة غير القانونية في سان بطرسبرغ لخلية سريّة من المجموعة المسلحة الأوكرانية +فيلق المتطوعين الروس+ التي كانت تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية".

وأضافت أن الخلية كانت مؤلفة من 4 أشخاص مقيمين في المدينة كانوا "يخططون لدس مادة شديدة السمية في منتجات غذائية مخصصة لتكون مساعدات إنسانية للجنود الروس في منطقة العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا.

وأشار المصدر نفسه إلى توقيف الأشخاص الأربعة الذين "نفذوا أيضًا عمليات استطلاع للمنشآت الحيوية ومواقع النقل (...) في سان بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد من أجل التحضير لهجمات هناك".

وتبنت مجموعة "فيلق المتطوعين الروس" في مارس 2023 عملية توغل في منطقة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وقُتل خلال هذا الهجوم مدنيان وأصيب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، بحسب السلطات الروسية.