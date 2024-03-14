وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته رويترز ووكالة "إبسوس"، أن 39 بالمئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيصوتون لصالح مرشح الحزب الديمقراطي بايدن في حال تم إجراء الانتخابات اليوم، مقارنة بـ38 بالمئة، قالوا إنهم سيختارون مرشح الحزب الجمهوري، ترامب.

في المقابل، قال 11 بالمئة من المشاركين إنهم سيصوتون لمرشحين آخرين، فيما أكد 5 بالمئة أنهم لن يصوتوا أصلا.

بينما أشار 7 بالمئة من الناخبين إلى أنهم لم يتخذوا قرارهم بعد، أو رفضوا الإجابة عن الاستطلاع.

وقدّر هامش الخطأ في الاستطلاع بـ1.8 نقطة مئوية.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل قلق بين الناخبين بشأن تقدم عمر بايدن (81 عاما) وصحته العقلية، مقابل المحاكمات الجنائية الأربع لترامب.

وكان بايدن وترامب فازا، قبل أيام، بعدد كاف من أصوات المندوبين، ليضمنا ترشيحي حزبيهما لخوض السباق نحو البيت الأبيض.