فهل هذا سيؤثر على بقائهما في السباق الانتخابي؟

وتشير عضو مجلس مقاطعة كولومبيا سابقا إيفيت ألكسندر خلال حوارها لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" إلى تاريخ دونالد ترامب المليء بالأحداث حين كان رئيسا للولايات المتحدة.

تصرف ترامب الغير مدروس لمسألة الهجرة وعدم توليه دورا قياديا خلال فترة جائحة كورونا.

قيام دونالد ترامب بالتحريض على العنف ضد الأميركيين.

يعمل الرئيس بايدن بالتعاون مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حل القضايا المعلقة التي تراكمت خلال فترة حكم ترامب.

لا وجود فارق عمري كبير بين جو بايدن و دونالد ترامب.

يجب على جو بايدن ودونالد ترامب أن يخضعا لفحص طبي لضمان أن كل منهما يتمتع بالقدرة العقلية اللازمة، وهذا الإجراء أمر طبيعي يقوم به رؤساء الولايات المتحدة.

لا يمكن اتهام بايدن بالإصابة بمرض الزهايمر فقط بسبب نسيانه لبعض الأمور، فالنسيان شيء طبيعي لدى الإنسان.

يتمتع بايدن بسياسة اقتصادية و دولية جيدة.

من جهتها تقول الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية ميندي ووكر إن جو بايدن ليس نفس الشخص الذي عرفته منذ سنوات.