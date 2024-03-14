وأصبح من شبه المؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الآن إعادة لسباق عام 2020 الذي هزم فيه بايدن سلفه ترامب. وهي المرة الأولى التي تحصل فيها مواجهة ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ 7 عقود.

وتؤكد عضو مجلس مقاطعة كولومبيا سابقا إيفيت الكسندر خلال حوارها لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" على قدرة جو بايدن الصمود ومواجهة منافسه دونالد ترامب.

سيبقى الأميركيون يتذكرون تاريخ دونالد ترامب وما أقدم عليه في 6 يناير 2021.

لا يرغب الأميركيون في رئيس له في رصيده 91 محاكمة.

لا يمكن أن نؤكد تغير في سلوكيات ترامب، فهو يُعتبر من قبل الأميركيين مجرما بناء على جميع الاتهامات الموجهة له إلى أن يثبت عكس ذلك.

وجود مخاطرة في السماح لدونالد ترامب بالترشح للانتخابات وفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة قبل إصدار الحكم النهائي.

لا يوجد خيار للأميركيين سوى الاختيار بين رئيس متقدم في السن أو رئيس غريب السلوك ومحمل بالاتهامات.

سيتقبل الأميركيون تقدم عمر بايدن والأخطاء البسيطة التي ارتكبها، لأن الأغلبية من الناخبين الذين يصوتون هم بين 50 إلى 85 عامًا.

الإيجابيات في قيادة بايدن للولايات المتحدة تفوق السلبيات.

إذا تم إجراء الانتخابات، سيكون القرار بيد المستقلين والشباب الذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.

تحمل الانتخابات دائما مفاجآت في طياتها لا يمكن التنبؤ بها، وهذا قد يحدث في شهر نوفمبر.

يجب تحفيز الرافضين للتصويت، حيث أنهم قد يكونون العامل المفاجئ في هذه الانتخابات.

ومن جهتها نفت الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية ميندي ووكر أن تكون عودة دونالد ترامب للرئاسة كارثية.

خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لم تحدث الكوارث التي توقعها الديمقراطيون.

استخدام الديمقراطيين لسياسة التخويف للفوز في باستطلاعات الرأي.

الأميركيون يواجهون كارثة ليست تحت حكم ترامب بل تحت حكم بايدن الذي يعاني من ضعف في الذاكرة، الأمر الذي قد يؤثر على سياسته وقراراته بشأن السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

سيقدم دونالد ترامب كل ورقة لديه للفوز بالرئاسة وليصبح رئيسا قويا، قادرا على إدارة وحل القضايا الصعبة.

السباق الرئاسي.. بايدن وترامب