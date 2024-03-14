دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 مارس للتعبير عن وطنيتهم.
وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي: "أطلب منكم أن تصوّتوا وتعبّروا عن واجبكم الوطني والمدني (...) من أجل مستقبل روسيا الحبيبة".
وأضاف أن "المشاركة في الانتخابات اليوم يعني إظهار مشاعركم الوطنية".
ومنذ استحداث منصب رئيس روسيا الاتحادية عام 1991، يتنافس هذا الأسبوع في انتخابات الرئاسة السابعة 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق.
وإلى جانب بوتين يدخل سباق الانتخابات الرئاسية في روسيا مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ومرشح حزب "الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف.
البرنامج الانتخابي
لم يطرح بوتين برنامجا انتخابيا منفصلا، لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى أن المبادرات والأفكار التي أعلنها الرئيس في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية في 29 فبراير، تعكس "من نواح كثيرة" برنامج بوتين للانتخابات.
واقترح بوتين في خطابه هذا إطلاق مشاريع وطنية جديدة وأدوات لدعم الاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي، وتحفيز جذب أموال المواطنين للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، كما أكد أن نخبة المستقبل في البلاد هم الشباب، والمشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
على صعيد السياسة الخارجية يؤكد بوتين ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية، والكفاح من أجل نظام عالمي عادل جديد وتطوير العلاقات مع الشركاء التقليديين ودول الجنوب العالمي.
فلاديمير بوتين.. المرشح المستقل
- ولد فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر 1952 في مدينة لينينغراد.
- تخرج في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975.
- اجتاز دورات تأهيلية قبل الالتحاق بلجنة أمن الدولة في لينينغراد وموسكو التابعة لمدرسة "الكي جي بي" العليا.
- عام 1985 تخرج في معهد "الكي جي بي" وعام 1997 دافع عن رسالة الدكتوراه في معهد سانت بطرسبرغ للتعدين، وكان موضوعها التخطيط الاستراتيجي لإعادة إنتاج الموارد المعدنية في المنطقة.
- في 31 ديسمبر 1999، أعلن الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين استقالته وسلم مقاليد السلطة لفلاديمير بوتين بصفة القائم بأعمال الرئيس.
- فاز بوتين بولايته الرئاسية الأولى في الانتخابات التي أجريت في 25 مارس عام 2000.
- تم انتخاب بوتين للرئاسة لأربع ولايات، وحصل في عام 2000 على 51.95 بالمئة من الأصوات، وفي عام 2004 على 71.31 بالمئة، وعام 2012 على 63.6 بالمئة، وعام 2018 على 76.69 بالمئة.
- أتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2020 للرئيس بوتين الترشح لولاية جديدة.