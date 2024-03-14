وتزايدت هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي الروسية في الأيام الأخيرة، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس ورجح أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة مدتها 6 سنوات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أنه في المجمع "تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة فوق منطقتي بيلغورود (11 مسيّرة) وكورسك (3)".

واستهدفت عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، الأربعاء، مناطق روسية وخصوصا مواقع للبنية التحتية للطاقة.

ومنذ الصيف الماضي، زاد الجيش الأوكراني هجماته بهذه الطائرات ضد روسيا، وضرب مزيدا من الأراضي الروسية للرد على هجمات موسكو على أراضيه.