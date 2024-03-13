وقال بلينكن للصحفيين: "نتطلع إلى أن تضمن حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية".

وأضاف: "حماية المدنيين، حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها، يجب أن يكون ذلك المهمة الأولى حتى أثناء القيام بما يلزم للدفاع عن البلاد والتعامل مع التهديد الذي تمثّله حماس".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، في رده على أسئلة الصحفيين: