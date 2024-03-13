شهادة هور أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب أضافت المزيد من الجدل بعد تحولها إلى معركة بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين حول التبعات السياسية لتقريره قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

المدعي الخاص روبرت هور قال إنه كان مضطرا لتقييم الحالة الذهنية لرئيس بايدن خلال التحقيق معه، مضيفا: "لقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام للغة في التقرير حول ذاكرة الرئيس. لذلك أقول إن مهمتي كانت هي تحديد ما إذا كان الرئيس يحتفظ بمعلومات الدفاع الوطني أو يكشف عنها عمداً.. وهذا يعني القيام عن علم وقصد بشيء يحظره القانون. ولم أتمكن من اتخاذ هذا القرار دون تقييم الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان علي أن أفكر في ذاكرة الرئيس وحالته العقلية العامة، وكيف من المحتمل أن تنظر هيئة المحلفين إلى ذاكرته وحالته العقلية في محاكمة جنائية.. ولأن هذه القضايا كانت مهمة بالنسبة لقراري النهائي، كان علي أن أدرج مناقشتها في تقريري إلى النائب العام".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيم غوردن، إن تقرير المدعي الخاص مع الرئيس بايدن بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية، تضمن عدة حقائق منها فشله في حفظ المعلومات بشكل صحيح، ومشاركتها مع أشخاص لم يكن من المفترض مشاركتهم. وأضاف، أن المحقق رفض توجيه اتهام لبايدن بدعوى كثرة النسيان.

كما دافع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأميركي جيرالد نادلر، عن الرئيس جو بايدن في وجه الاتهامات له بضعف الذاكرة والنسيان.

وقال نادلر، في إفادة أمام مجلس النواب، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، كثيرا ما كان يخطئ ويخلط في أسماء الدول والشخصيات والرؤساء، ولم يتعرض لأية مساءلة.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري دوغ بيرنز أثناء حواره لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" إن تصريحات المستشار السابق روبرت هةر أمام الكونغرس تسببت في انقسام و ردود فعل مختلفة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وجود ردود فعل متباينة حول الاتهامات الموجهة للرئيس بايدن بشأن عمره وقدراته الإدراكية.

تميزت جلسة الاستماع في الكونغرس بالطابع السياسي حول الحالة الصحية للرئيس الحالي وحول اتهام بايدن بإخفاء وثائق سرية في أماكن مختلفة.

كل من بايدن وترامب اُرتكبوا نفس المخالفة بالاحتياز على وثائق سرية كان من المفروض عدم حيازتها

من الضروري سياسياً معرفة ردود فعل الأميركيين حول اتهام رئيس بحيازة وثائق سرية وبراءة آخر من نفس التهمة.

سمحت الجلسة للرأي العام الأميركي بالتقرب أكثر والاستماع إلى وجهتي النظر والخروج برؤية واضحة.

من الضروري التحقق من قدرة تقييم الأداء العقلي لكل من ترامب وبايدن بسبب كبر سنهما، وسيكون القرار النهائي بيد الناخبين.

كان من الضروري استغلال الجلسة في قضايا أهم لها علاقة بمشاغل المواطن الأميركي.

غالبية الأميركيين لا يرغبون في التصويت لأي من بايدن أو ترامب.

يجد الأميركيون انفسهم مضطرين لانتخابهم رغم عدم قناعتهم بهما

بإمكان الأميركيين الخروج من هذا الانقسام بما يخدم مستقبلهم.

أما الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، كريستوفر بروس، يؤكد أن جلسة الاستماع كانت مفيدة وسياسية بامتياز.