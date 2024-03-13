وذكر بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "ثالوثنا، الثالوث النووي، أحدث من أي ثالوث آخر. نحن والأميركيون فقط لدينا مثل هذا الثالوث. وقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا".

وأكد الرئيس الروسي، الذي يتهمه الغربيون بانتظام بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة في أوكرانيا: "هناك تكافؤ تقريبا، ولكن لدينا أكثر حداثة، وجميع المتخصصين يعرفون ذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتطوير مكوناتها ونحن كذلك. هذا لا يعني في رأيي أنهم يريدون بدء حرب نووية، لكن إذا أرادوا. فنحن مستعدون".

ومرة أخرى، نفى فلاديمير بوتين أنه فكر في استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا، على الرغم من تهديداته المبطنة في الماضي.

وقال: "لماذا نستخدم وسائل الدمار الشامل؟ لم تكن هناك مثل هذه الضرورة على الإطلاق"، مشددا على أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على استخدام هذا السلاح إذا كان وجود روسيا مهددا أو في حالة "هجوم على سيادتنا واستقلالنا".

ورد الرئيس الروسي للمرة الأولى شخصيا على تصريحات الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في 26 فبراير إنه "لا يستبعد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك لن يغير شيئا.

وأكد أنه "إذا كانت هذه وحدات عسكرية رسمية من دول أجنبية، فأنا متأكد من أن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة. هذا هو الأهم، تمامًا كما أن إرسال الأسلحة لا يغير شيئًا".