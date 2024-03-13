وتكشف الوثائق الموقعة من قبل بوتين عن "خطط مخيفة" لمهاجمة أوروبا إذا هُزمت أوكرانيا.

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني إن قراصنة اعترضوا الوثائق عبر البريد الإلكتروني.

وفي رسالة يُعتقد أنها مكتوبة إلى بوتين، اقترح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، سياسات لفترة ولايته المقبلة من شأنها أن "تغرق" أوروبا على الأرجح في الحرب.

والرسالة تكشف عن 5 أفكار رئيسية:

تأميم الصناعات الرئيسية.

زيادة في الرقابة.

سحق المعارضة.

تصدير الفوضى إلى مختلف أنحاء أوروبا.

التخلص التام من التغريب في روسيا.

وجاء في نص الرسالة: "بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، فإن المواجهة بين روسيا والغرب لن تتوقف، بل ستشتد".

وقال بوتين في تصريحات نشرت، الأربعاء، إن موسكو مستعدة لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.

وأضاف بوتين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية والتلفزيون الرسمي أن روسيا مستعدة لحرب نووية من ناحية عسكرية وفنية، لكن "ليس كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحالي.

وشدد الرئيس الروسي على أنه "إذا أجرت أميركا اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه".

وأشار إلى أن "الترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى".