كما يُشكّل هذا الانشقاق المعلن عنه مارس الجاري، وفق محللين سياسيين، مؤشرا على زيادة أعمال العنف في إقليم أزواد، بشمال مالي الذي يواجه فيه الجيش المالي تمرّد حركات أزواد المسلحة الساعية للانفصال، وهجمات جماعتي "داعش" و"النصرة".

وهذا هو الانشقاق الثاني لحسين غلام في مسيرة عمله المسلح، فسبق وانشقّ عن الجيش المالي في تسعينيات القرن الماضي، والآن ينشق عن حركات أزواد، وفي وقت حرج تستعد فيه للمرحلة الثانية من المعارك ضد الجيش المالي ومجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة الخاصة.

ورحّبت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بانضمام غلام إلى صفوفها، واصفةً إياه في بيان "بالقائد الميداني والعسكري المحنك، ورجل المواقف المشرفة".

كانت الجماعة تلقّت خسارة كبيرة في هجوم شنه "داعش" يوم 9 مارس، على معسكرها في منطقة "تين تافغات" في ولاية غاو، شمالا، وقُتل فيه أحد قادتها الكبار، وهو أمدو موسى، المعروف باسم "الياس"، أمير منطقة إنتلت، ونحو 20 آخرين، كما استولى "داعش" على سيارة و8 دراجات نارية وكمية من الأسلحة والذخائر.

جاء الهجوم ضمن مساعي "داعش" لفرض نفوذه على منطقة أربندا (إنتيللت وتيسيت) في شمال مالي، والتي طردته منها "النصرة" في يوليو 2023؛ بينما تتحفّز عناصر "النصرة" المنتشرة في أغلب مناطق أربندا للدفاع عن مناطق نفوذها أمام تقدم جحافل "داعش".

معركة تمبكتو

يتوقّع المحلل السياسي المالي، محمد أغ إسماعيل، أن يجرَّ انشقاق هذا القياد البارز في "الإطار الاستراتيجي الدائم" موجة من الانشقاقات في صفوف حركات أزواد، خاصة الحركة العربية الأزوادية، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وانضمام المنشقين إلى جماعة "النصرة"؛ ما يشكّل "ضربة للحركات الأزوادية، ويهدّد الاستقرار في ولاية تمبكتو".

في سياق المعارك الجديدة المحتملة، يلفت المحلل السياسي، بونكانا ميغا، إلى أنه "من المعروف أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تكثّف هجماتها على الجيش المالي خلال شهر رمضان لإيقاع المزيد من الضحايا، وزيادة جهودها الدعائية، وتجنيد مقاتلين جدد".

كذلك يتفق ميغا في أن انضمام حسين غلام ومقاتليه إلى "النصرة" سيؤدّي إلى تكثيف الهجمات في تمبكتو، خاصة أنه "يمكن أن يتولى دورا قياديا بفضل خبرته القتالية ومعرفته بالمنطقة".

مَن هو حسين غلام؟