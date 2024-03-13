وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: "بفضل تضحيات العسكريين الروس، تم صد كل هجمات المجموعات الإرهابية الأوكرانية"، مؤكدة تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة.

وتأتي هذه الطورات الميدانية، في وقت أعلنت فيه روسيا سيطرتها على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك.

ويأتي هذا الإعلان عن السيطرة على قرية جديدة في شرق

غداة إعلان الرئيس الأوكراني

أن التقدّم الروسي في الأراضي الأوكرانية قد "توقّف".