وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال في تصريحات إعلامية أن ترامب أبلغه في اجتماع بأنه"لن يعطي أي فلس" لتمويل الحرب في أوكرانيا، في موقف لم يشأ فريق ترامب التعليق عليه.

وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، قال كوليبا إن أوكرانيا سبق وعملت مع الرئيس الأميركي السابق "ونحن نعلم الطريقة التي تجري بها الحرب وكيف يفكر فيها"

وأضاف : "هناك فارق بين الاستماع من شخص آخر عما قاله ترامب والاستماع إلى أن الرئيس ترامب بنفسه".

وأوضح أن كييف ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات ونتيجتها " وبالطبع فإنها ستعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأميركي سواء الرئيس الحالي أو رئيس جديد".

واعتبر كوليبا أن بلاده مرت بأوقات صعبة كثيرة، "ولكننا لا نخشى من أي شيء، ودائما ما كنا نرى طريقة للخروج من هذه الأوقات الصعبة. ، بكل كرامة ولمصلحتنا الوطنية".