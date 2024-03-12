وقال السفير دوديون مروشنيك: "إذا استمعنا لما يقوله السيد كوليبا، فهو يعطي تصريحات فيها الكثير من التلاعب".

وفي لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الوقت حان للتفكير في السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف تسعى لعقد قمة في سويسرا لصياغة مبادرة للسلام في بلاده.

وأضاف قائلا "روسيا يمكنها حضور القمة الثانية التي ستعقد بشأن السلام في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هناك أصوات تطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات مثلما أعلن البابا فرانسيس"، لكنه أكد رفض كييف تقديم أي تنازلات.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني لسكاي نيوز عربية قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية: "يجب على أوكرانيا أن ترفع القانون الذي يمنع التفاوض مع روسيا".