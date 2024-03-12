هذه الولاية كانت مسرحا للعديد من الأحداث السياسية الخاصة بفترة الرئيس السابق دونالد ترامب، ويعوّل عليها الرئيس الحالي جو بايدن، ليعود بولاية جديدة إلى البيت الأبيض.

لكن هذا لا يمنع أيضا أن الولاية نفسها ستكون محط أنظار الناخبين والساسة في الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة، مع انطلاق الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي فيها يوم الثلاثاء.

اللافت في الأمر أنه لو فاز دونالد ترامب بولاية جورجيا، رفقة الولايات الأخرى التي ستصوت في اليوم نفسه، فإن هذا سيجعله رسميا يحصد الرقم السحري من المندوبين اللازمين له لانتزاع تمثيل الحزب الجمهوري، والرقم هو 1215 مندوبا.

يشار إلى أن كلا من ترامب وبايدن زارا الولاية مؤخرا، وعقدا تجمعات انتخابية للترويج لرؤيتهما، فبينما اتهم بايدن ترامب بأنه يسعى للانتقام، كرر الأخير هجماته السياسية على بايدن وزلات لسانه المتكررة، مشيرا إلى عدم كفائته الصحية والذهنية والسياسية.

وتشير المستشارة في انتخابات ولاية جورجيا، سوريا أيفي في حوار لها لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" إلى أهمية الدور الذي تلعبه ولاية جورجيا وسط التجاذبات السياسية للولايات المتحدة.

لولاية جورجيا أهمية كبيرة في هذه المرحلة من الانتخابات لأنها ستحدد من سيقود الولايات المتحدة داخليا وخارجيا.

استغلال ترامب للوضع من خلال تلبيته لحاجة المواطنين الناخبين.

تأثير القضايا الموجهة ضد ترامب على الناخبين في ولاية جورجيا.

خروج القضاء الأميركي عن مسار الحياد لبعض القضاة فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بترامب.

قامت إدارة بايدن والحزب الديمقراطي بمحاولة تشويه سمعة الرئيس السابق ترامب، ولكنهم في النهاية حولوه إلى بطل.

بات الديمقراطيون يميلون إلى الجمهوريين بسبب تزيف الحقائق، مما عاد بالنفع على ترامب.

لإدانة أي شخص لابد من وجود أدلة وهو الحال في قضية ترامب.

كانت الولايات المتحدة تعيش وضعاً أفضل تحت حكم ترامب بالمقارنة بالحالة التي تعيشها حالياً تحت حكم جو بايدن.

افتقاد جو بايدن لشعبيته بحسب استطلاعات الرأي.

ويقول في هذا الصدد، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ريتشارد روث إنه يجب على دونالد ترامب أن يُحاسب بسبب محاولته تغيير نظام الاقتراع.

تعمد دونالد ترامب تجاوز وانتهاك القانون.