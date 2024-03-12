ويأتي هذا الإعلان عن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التقدّم الروسي في الأراضي الأوكرانية قد "توقّف".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطا ومواقع مناسبة أكثر" على محور دونيتسك.

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضا على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوغوروفكا في مقاطعة لوغانسك.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 350 جنديا، ودبابتين، و4 مركبات، ومدفع من طراز "غفوزديكا".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 7 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا" في مقاطعة خاركيف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 40 جنديا، وشاحنتين صغيرتين، و3 مدافع أميركية الصنع من طراز "إم 777" ، ومدفعين من طراز "دي 30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أد" للحرب الإلكترونية.

وتابعت الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، سيطرت قوات مجموعة فوستوك على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديان" في دونيتسك.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 145 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز الدفع "أكاسيا".