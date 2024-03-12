وفي تحقيق لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا في ديسمبر الماضي، ألقت الشرطة في النمسا والبوسنة القبض على مجموعتين منفصلتين من اللاجئين الأفغان والسوريين الذين كانوا يحملون أسلحة وذخيرة، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف الهجومية والمسدسات.

وعثر المحققون على صور لأهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا على الهواتف المحمولة لبعض المشتبه بهم، وقالوا إنها تشير إلى أن الدافع وراء ذلك هو الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

اعتقال مجموعة من الطاجيك

وجاء ذلك في أعقاب اعتقال مجموعة من المواطنين الطاجيك في أواخر العام الماضي للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجمات على كاتدرائية كولونيا في ألمانيا وكاتدرائية سانت ستيفن في فيينا في فترة عيد الميلاد. تمتلئ كلتا الكنيستين بمئات الزوار في موسم العطلات.

يوم الاثنين، قالت السلطات الإيطالية إنها اعتقلت ثلاثة فلسطينيين يشتبه في أنهم أعضاء في كتائب شهداء الأقصى، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية. وقالت الشرطة الوطنية الإيطالية إن الثلاثة كانوا يستعدون لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في أوروبا.

وقال المحققون إن الحوادث المنفصلة تشير إلى أن التهديد الإرهابي في أوروبا لا يتزايد فحسب، بل يأتي أيضًا من مصادر جديدة، مما يعقد عمل الأجهزة الأمنية. كانت موجة الهجمات التي ضربت القارة بدءًا من عام 2015 مستوحاة إلى حد كبير، وتوجيهها جزئيًا، من تنظيم داعش، والميليشيا الإرهابية في سوريا والعراق.

والآن لا يأتي التهديد فقط من داعش في خراسان، التنظيم الذي خلف داعش في أفغانستان، بل وأيضاً من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله وحماس، على ما نقلت "وول ستريت جورنال".

حرب غزة

وحذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في أواخر العام الماضي من أن هؤلاء وغيرهم من الجهات الفاعلة قد حفزتهم الحرب في غزة وأن اليهود والمؤسسات اليهودية في جميع أنحاء أوروبا كانوا من بين الأهداف المحتملة.

وفي أواخر العام الماضي، شنت الشرطة الألمانية مداهمات في جميع أنحاء البلاد استهدفت حماس والجماعات التابعة لها. كما اعتقل محققون ألمان وهولنديون أربعة أشخاص بزعم أنهم تلقوا أوامر من حماس بفتح مخبأ سري للأسلحة ومهاجمة أهداف يهودية في برلين وأماكن أخرى في أوروبا الغربية.

وقال ممثلو الادعاء الألمان إن حماس دفنت الأسلحة تحت الأرض في أوروبا منذ سنوات، لكن المشتبه بهم، وجميعهم أعضاء في حماس منذ فترة طويلة شاركوا في عمليات المجموعة في الخارج، لم يكشفوا عن مكانها.

وقال مسؤولون أمنيون ألمان إن حماس وحزب الله ومنظمات أوروبية قريبة منهم استغلوا الحرب في غزة للدعاية والتجنيد وجمع الأموال.

وأفاد السؤولون بأن التبرعات من الأفراد في أوروبا لحماس وحزب الله ارتفعت بشكل كبير منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل حوالي 1200 من أفرادها. كما كثفت المجموعات أنشطتها عبر الإنترنت وشجعت الاحتجاجات ضد الحرب في غزة في جميع أنحاء المدن الأوروبية.

اغتيالات وأعمال تخريب

وقد استخدمت كل من حماس وحزب الله أوروبا كمركز لجمع الأموال ومنزل آمن للناشطين. لكن الهجوم الإسرائيلي الأخيرة على غزة تشير إلى أن هذه الجماعات تتجه الآن إلى التخطيط لاغتيالات وأعمال تخريب في أوروبا، موجهة بشكل رئيسي ضد أهداف يهودية وإسرائيلية، حسبما قال مسؤولون أمنيون من عدة دول.

وفي الوقت نفسه، تثير قضية المشتبه بهم الطاجيكيين المخاوف من أن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك إيران ووكلائها، تستخدم مرة أخرى تدفق اللاجئين إلى أوروبا للتسلل إلى المنطقة.

معظم إرهابيي تنظيم داعش الذين هاجموا باريس في عام 2015 وصلوا من سوريا والعراق متنكرين كلاجئين، وتقدم أكثر من مليون طالب لجوء بطلب للحصول على وضع لاجئ في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ ذلك الوقت.وفقا للتقرير.

وفي نوفمبر، داهمت السلطات الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ ومنظمات أخرى في المدينة للاشتباه في دعمها لحزب الله، الذي تعتبره البلاد منظمة إرهابية.

يعد المركز، الذي يدير مسجد الإمام علي ذو البلاط الأزرق الواقع في منطقة راقية على ضفاف البحيرة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، أحد "أهم المراكز الإيرانية في ألمانيا ومصدرًا مهمًا للدعاية لإيران في أوروبا"، وفقًا لما ذكره مسؤول ألماني.