وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع في منطقة إيفانوفو. وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، ولم يتم التحقق منها، طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها.

وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر في الجو.