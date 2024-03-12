وقالت وزارة الدفاع الروسية، بعيد إعلان وحدات من المتطوعين الروس الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا عن هجمات استهدفت مناطق حدودية "هذا الصباح، أحبطت وحدات من القوات المسلحة الروسية وخدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة لاختراق الحدود الروسية في منطقتي بلغورود وكورسك أطلقها نظام كييف"، وفقا لفرانس برس.

وكانت جماعتان مسلحتان روسيتان تتمركزان في أوكرانيا قالتا، اليوم الثلاثاء، إنها توغلتا في روسيا عبر الحدود الغربية للبلاد وذلك بحسب صفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت كل من مجموعة "فيلق حرية روسيا" و"الكتيبة السيبيرية"، على صفحاتهما على تطبيق تلغرام أنهما شنتا هجمات على روسيا من أوكرانيا.

وقال فيلق حرية روسيا في منشوره "سنأخذ من النظام كل سنتيمتر من أرضنا".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.ولم يتسن

على الفور التواصل مع مسؤولين روس للتعقيب على هذه المزاعم اليوم الثلاثاء.