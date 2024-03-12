تفصيلا، نقلت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 25 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وفي العاصمة الروسية، أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمنطقة رامنسكي الروسية، اعترضت طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو.

وأكد عمدة العاصمة الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية في منطقة رامنسكي تصدت لطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة، دون وقوع أضرار أو إصابات، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وذكر سوبيانين، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، فجر اليوم الثلاثاء، قائلا: "اليوم (الثلاثاء)، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة رامنسكي لهجوم بطائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".

وأشار عمدة العاصمة الروسية، إلى أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات جراء التصدي للطائرة المسيرة، وفي الموقع الذي سقط فيه الحطام، فيما يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وكان غليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفغورود الروسية قال، اليوم الثلاثاء، إن وحدة لتكرير النفط في بلدة كستوفو بالمنطقة اشتعلت فيها النيران بعد هجوم بطائرات مسيرة.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام: "في الصباح، تعرضت منطقة كستوفو الصناعية، وهي منشأة للوقود والطاقة، لهجوم بطائرات مسيرة"، بحسب رويترز.

وتقع مصفاة نورسي التابعة لشركة لوك أويل في المدينة.