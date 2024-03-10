وذكرت أوكرانيا أن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.

وقالت القوات الجوية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 35 طائرة من نوع شاهد في 10 مناطق".

وأضافت أنه تم إسقاط هذه المسيرات في مناطق كييف وفينيتسا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك بوسط البلاد، وأوديسا وخيرسون وميكولايف في الجنوب.

وإلى الغرب، تعرضت منطقتا جيتومير وخميلنيتسكي أيضًا لهجمات بطائرات مسيّرة.

في منطقة دونيتسك المحاصرة، قال مسؤولون إن ضربة صاروخية روسية أصابت بلدة ميرنوغراد.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الروس قصفوا ميرنوغراد بثلاثة صواريخ من طراز إس-300"، موضحا أن "9 أشخاص على الأقل جرحوا بينهم فتى"، وأضاف أن "9 مبان شاهقة" تضررت.

ونشر مسؤولون صورا لمبنى سكني مرتفع أصبحت جدرانه سوداء، وسيارات مدمرة وحطام خارجه.

وفي منطقة خاركيف (شمال شرق) قال الحاكم المحلي أوليغ سينيغوبوف إن النار اشتعلت في مخيم ترفيهي بعد قصف في بلدة بوغودوخيف، شمال مدينة خاركيف الرئيسية والقريبة من الحدود الروسية.

وقال سينيغوبوف إن المخيم تعرض للقصف بُعيد منتصف الليل، ونشر صوراً لمنازل خشبية مشتعلة، وقال إنه لم تقع إصابات.