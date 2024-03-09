وأصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، أحدث تحذير بشأن محاولات التدخل مع الناخبين الأميركيين عندما يقررون من سيدعمون عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل

وهو يعتقد أن الولايات المتحدة أقل استعدادا لمواجهة التدخل والتضليل مما كانت عليه في عام 2020، بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، وروبوتات الدردشة، والمكالمات الآلية.

وقال راي: "في هذه الدورة الانتخابية، ستواجه الولايات المتحدة المزيد من الخصوم الذين يتحركون بوتيرة أسرع بفضل التكنولوجيا الجديدة".

ويعكس التحذير المخاوف التي أثارها في وقت سابق من الأسبوع أحد كبار المشرعين والبيت الأبيض، وكلاهما خص روسيا بالتحديد.

مكالمة مزيفة لبايدن تعمق المخاوف

في يناير الماضي أظهرت مكالمة صوتية مزيفة، يزعم أنها لجو بايدن، تطلب من الناخبين في نيو هامشاير البقاء في منازلهم، إمكانية التلاعب السياسي بواسطة الذكاء الاصطناعي. أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لاحقا عن حظر الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلي.

بعد فترة وجيزة من المكالمة الزائفة في نيو هامشاير، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن حظر المكالمات الآلية التي تستخدم صوت الذكاء الاصطناعي. لم تضع لجنة الانتخابات الفيدرالية بعد قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية، على الرغم من أن الولايات تتحرك بسرعة لسد الفجوة في التنظيم.

وأطلق مجلس النواب الأميركي فريق عمل مكونا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في العشرين من فبراير الماضي، للبحث في الطرق التي يمكن من خلالها تنظيم الذكاء الاصطناعي، وإصدار تقرير يتضمن توصيات

ما علاقة روسيا؟

قال مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، خلال مؤتمر للأمن السيبراني: "أشعر بالقلق من أننا أقل استعدادا للتدخل الأجنبي في انتخاباتنا عام 2024 مما كنا عليه في عام 2020".

من جهته قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" إن هناك "الكثير من الأسباب التي تدعو للقلق".

‎وقال سوليفان: "هناك تاريخ هنا في الانتخابات الرئاسية التي أجراها الاتحاد الروسي وأجهزته الاستخباراتية".

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا سعت للتدخل في انتخابات 2016 و2020.

ما حدود تأثير الذكاء الاصطناعي؟

يقول خبير الأمن السيبراني الأميركي غييرمو كريستنسن لـ"سكاي نيوز عربية": "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي - في شكل نص أو روبوتات أو صوت أو صورة أو فيديو - لجعل الأمر يبدو وكأن المرشحين يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها، إما للإضرار بسمعتهم أو تضليل الناخبين.

بحسب كريستنس يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا لتعزيز حملات التضليل، مما يجعل الصور تبدو حقيقية بما يكفي لخلق ارتباك للناخبين.

ويخشى الخبير الأميركي من أن تحاكي المكالمات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أصوات الأشخاص الذين يعرفهم المتصل في الحياة الواقعية، مما قد يكون له تأثير أكبر على المتلقي لأن المتصل قد يبدو وكأنه شخص يعرفه ويثق به.

وينوه إلى أن هناك استخدامات أقل تضليلا للتكنولوجيا للتأكيد على رسالة ما، مثل إنشاء مكالمات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى أن بعض الحملات السياسية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار حقائق بديلة لتوضيح نقاطها، مثل إعلان اللجنة الوطنية الجمهورية الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لخلق مستقبل مزيف إذا أعيد انتخاب بايدن.

هل من حلول؟

يقول ريد بلاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيرتشو" الاستشارية للمخاطر الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إن وضع علامات مائية على الصور يعد حلا تقنيا محتملا.

خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، قدم المشرعون في 27 ولاية مشاريع قوانين لتنظيم التزييف العميق في الانتخابات، وفقا لمجموعة الدعوة التقدمية Public Citizen.

وقال رئيس المواطن العام روبرت وايزمان: "هناك زخم كبير في الولايات لمعالجة هذه القضية"، إننا نشهد دعمًا من الحزبين، لإدراك أنه لا توجد مصلحة حزبية في التعرض للاحتيال العميق".

تركز العديد من مشاريع القوانين على مستوى الولايات على الشفافية، وتلزم الحملات والمرشحين بوضع إخلاء المسؤولية على وسائل الإعلام التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

من شأن الإجراءات الأخرى أن تحظر التزييف العميق خلال فترة معينة، مثل 60 أو 90 يوما قبل الانتخابات.

ولا يزال هناك آخرون يستهدفون على وجه التحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية.