وأضاف شابس، في منشور على منصة "إكس": "الليلة الماضية، استخدمت الفرقاطة (ريتشموند) صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع من قبل الحوثيين المدعومين من إيران".

وتابع: "ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة".

ويشهد البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، هجمات تشنها ميليشيات الحوثي تستهدف السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق باب المندب و خليج عدن، تقول الميليشيا إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات انتقامية على الحوثيين، تستهدف مواقع داخل اليمن أو قدراتهم العسكرية في البحر، لشل الخطر الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأدت هجمات الحوثيين إلى إرباك حركة الشحن عالميا، إذ أجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة إفريقيا، وارتفعت تكلفة التأمين على الرحلات التي تستمر أسبوعا في البحر الأحمر مئات آلاف الدولارات.