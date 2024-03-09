ويبدأ الإعلان، الذي تبلغ مدته 60 ثانية مع بايدن، 81 عاما، وهو يتناول أحد أهم مخاوف الناخبين بشأن محاولته الفوز بولاية ثانية، معترفا للمشاهدين قائلا: "انظروا، أنا لست شابا، وهذا ليس سرًا".

يضيف بايدن، وهو يستعرض قائمة من الإنجازات، بما في ذلك قيادة البلاد خلال جائحة كوفيد-19، وخفض أسعار الأدوية، وتعزيز الاقتصاد: "لكن هذا هو الاتفاق، أنا أفهم كيفية إنجاز الأمور من أجل الشعب الأميركي".

تم تصميم الحملة الإعلانية التي تستمر ستة أسابيع على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية في خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس، وهي موجهة إلى مجتمعات السود والآسيويين واللاتينيين. لكن البيان الأول يهدف إلى معالجة القلق الذي تشاركه مجموعة واسعة من الناخبين.

تحول سن بايدن إلى نقطة ضعف رئيسية في الحملة الانتخابية - على الرغم من إعراب العديد من الناخبين عن نفس المخاوف بشأن ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عاما. ووجد استطلاع حديث أجرته الأسوشيتدبرس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة أن 63 بالمئة يقولون إنهم غير واثقين أو غير متيقنين على الإطلاق من قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس. وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 57 بالمئة يعتقدون أن ترامب يفتقر إلى الذاكرة والحدة اللازمة لهذا المنصب.

في الوقت نفسه، أصدرت لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترامب إعلانا يسلط الضوء على سن بايدن، قائلا: "إذا فاز بايدن، فهل سيتمكن من البقاء على قيد الحياة حتى عام 2029؟"

يختتم بايدن إعلانه بحديثه إلى الجمهور مازحا: "انظروا، أنا مفعم بالشباب، ونشيط ووسيم. لماذا بحق الجحيم أفعل هذا؟"