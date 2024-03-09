وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو غراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر الجمعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات "مراقبة ورصد" من الجو عند منطقة الحدود.

وأوضح الجيش أن سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث، فيما تم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.