وذكرت القيادة المركزية الأميركية: "في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

وتقول الجماعة إن هجماتها تأتيت ضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.