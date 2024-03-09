ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الأفراد تجنب الحفلات الموسيقية والحشود.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها الحفلات الموسيقية"، ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال اليومين المقبلين.

وجاء التحذير الأميركي بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط هجوم على كنيس يهودي في موسكو كانت تعتزم تنفيذه خلية تابعة لتنظيم داعش.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البيانان مرتبطين ببعضهما.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن خلية تابعة لتنظيم داعش تعمل في منطقة كالوجا الروسية: "كانت تستعد لمهاجمة رواد كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف أن القوات الخاصة الروسية تصدت للمسلحين و"حيدتهم" بعدما ردت بإطلاق النار.

وذكر جهاز الأمن "عُثر على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى مواد تستخدم في صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصادرتها".