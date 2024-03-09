ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحافي "أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا".

وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصا "بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض"، مشيرا إلى أن كندا "أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل".

وتؤدي الأونروا دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وعقب الاتهامات الإسرائيلية للأونروا سارعت دول غربية عدة إلى تعليق تمويل الوكالة.

وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها، بينما أكدت الأمم المتحدة أن الموظفين المعنيين طردوا من وظائفهم وأن تحقيقا داخليا قد فتح.

وأوضح الوزير الكندي "راجعنا التقرير الموقت للتحقيق الذي أجرته الأونروا وقد طمأننا محتواه".

كذلك، أعلن أن كندا تتشارك مع الأردن وبرنامج الأغذية العالمي لإيصال مساعدات إنسانية جوا إلى غزة التي بات سكانها مهددون بخطر المجاعة.

وأشار حسين إلى أن كندا ستوفر 300 مظلة لإيصال أطعمة وسلع أساسية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اعتبارا من الأحد زيارة لإسرائيل والقدس والضفة الغربية.