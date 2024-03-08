وأوضح بايدن إن المهمة لن تكون عبر تواجد للقوات الأميركية على الأرض في غزة وإنما عبر التواجد في البحر المتوسط.

كما أعلن عن إنشاء ممرا بريا في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات.

وقال بايدن إنه لا ينبغي على إسرائيل استخدام المساعدات "ورقة مساومة".

كما دعا الرئيس الأميركي إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع" بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أنه لطالما ظل داعما راسخا لإسرائيل عبر حياته المهنية، مشيرا إلى حق إسرائيل في القضاء على حماس.