فقد ارتدى عددا كبيرا من عضوات الحزب الديمقراطي ملابس بيضاء بالكامل، إلى جانب وضع دبابيس مكتوبا عليها "الكفاح من أجل الحرية الإنجابية" بهدف دعم الحقوق الإنجابية.

في المقابل ارتدى بعض الجمهوريين دبابيس مكتوب عليها "قل اسمها: لاكن رايلي" تكريماً لطالبة التمريض البالغة من العمر 22 عاماً التي قُتلت أثناء الجري في حرم جامعة جورجيا الشهر الماضي، والتي يشتبه في أن قاتلها هو مهاجر فنزويلي غير شرعي.

ويرتدي بعض المشرعين الجمهوريين أيضًا أزرارًا حمراء كتب عليها "أوقفوا أزمة بايدن الحدودية".