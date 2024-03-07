أطلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية لاستعادة وتحديث العناصر الأمنية، من بوابات وأسوار وسياجات، في 8 مستوطنات بالمنطقة المحيطة بقطاع غزة المعروفة باسم "غلاف غزة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الخميس، إن العملية تأتي في إطار "استعدادات النظام الأمني لعودة السكان مستوطنات غلاف غزة إلى منازلهم".
وأعلنت هذه الخطوة بعد 5 أشهر من الحرب على قطاع غزة، التي تشنها القوات الإسرائيلية بهدف القضاء على حركة حماس.
ونزح الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من منطقة غلاف غزة إلى الداخل الإسرائيلي، بعد هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضي، خوفا من الرشقات الصاروخية التي كانت الحركة تطلقها من وقت لآخر.
وتزامنت خطط الجيش الإسرائلي الأمنية في الغلاف، بحسب تقارير صحفية، مع تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وكان المفاوضون يناقشون منذ فترة اقتراحا بوقف إطلاق نار مبدئي مدته 6 أسابيع، تطلق حماس خلاله سراح حوالي 40 رهينة، بما في ذلك النساء والمسنين والمرضى و5 جنديات إسرائيليات، مقابل عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين.