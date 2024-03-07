وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الخميس، إن العملية تأتي في إطار "استعدادات النظام الأمني لعودة السكان مستوطنات غلاف غزة إلى منازلهم".

وأعلنت هذه الخطوة بعد 5 أشهر من الحرب على قطاع غزة، التي تشنها القوات الإسرائيلية بهدف القضاء على حركة حماس.

ونزح الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من منطقة غلاف غزة إلى الداخل الإسرائيلي، بعد هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضي، خوفا من الرشقات الصاروخية التي كانت الحركة تطلقها من وقت لآخر. وتزامنت خطط الجيش الإسرائلي الأمنية في الغلاف، بحسب تقارير صحفية، مع تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.