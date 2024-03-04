وتم وضع أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في مداره من قاعدة "فاندنبرغ" لقوة الفضاء الأميركية في كاليفورنيا في الثاني من ديسمبر.

ووفقا للمصادر، فإن القمر الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء (EO/IR) يرسل صورا فضائية للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغيانغ، في إرسال تجريبي.

وقال مصدر عسكري: "وفقا لنتائج تحرير صور القمر الاصطناعي التي تم إرسالها مؤخرا، الدقة جيدة كما كان متوقعا".

وأشار المصدر إلى أن "المنطقة المركزية في بيونغيانغ والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح (في الصور)".

ولم تحدد المصادر ما تم تصويره لأسباب استخباراتية، ولكن الصور تغطي منطقة وسط بيونغيانغ التي تضم المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونغ أون.

ووفق مصدر آخر فإنه "بالنظر إلى الظروف الحالية، من المتوقع أن يبدأ (القمر الاصطناعي) مهمته الاستطلاعية الكاملة بحلول يونيو أو يوليو كما هو مخطط له".

وبمجرد أن يبدأ القمر الأصلي مرحلة العمل الكامل، من المتوقع أن يساعد في تقليل اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على صور الأقمار الاصطناعية الأميركية لكوريا الشمالية، ما قد يساهم في تعزيز قدرات سول على المراقبة المستقلة لبيونغيانغ.

وبحلول عام 2025، تخطط كوريا الجنوبية لإرسال أربعة أقمار اصطناعية أخرى إلى الفضاء لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل، بما في ذلك القمر الثاني بنظام رادار الفتحة التركيبية المقرر إطلاقه في أبريل من قاعدة جوية في فلوريدا.