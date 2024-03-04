ووفق هاريس فإن سكان غزة "يعانون من كارثة إنسانية".

وفي كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما قالت هاريس:

• كثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا.

• ما نراه يوميا في غزة مدمر.

• يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور.

• لابد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات "لا أعذار".

• الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.

• يوجد اتفاق على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه.

• وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة.

• يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر إلى مقتل 30410 أشخاص، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتتزايد الدعوات الدولية لوقف النار في مواجهة الوضع الصعب للفلسطينيين في القطاع المهدد بالمجاعة والمحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.