وتجمعت مجموعتان من المحتجين، واحدة ضد حكومة ترودو والأخرى من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، خارج المعرض، وكان هناك أيضا العديد من رجال الشرطة.

وأكدت جينا غسابه المتحدثة باسم مكتب ترودو، إلغاء الحدث لأسباب أمنية، لكنها أحالت الأسئلة إلى الشرطة الكندية، التي لم تدل بتعليق فوري.

وتزور ميلوني كندا في إطار دور إيطاليا كرئيسة لمجموعة السبع لعام 2024، بعد زيارة لواشنطن الجمعة.

وذكر بيان أن كندا وإيطاليا اتفقتا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.